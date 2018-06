5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira as atenções vão continuar centradas no Sporting, uma vez que o clima de incerteza se mantém. Também os resultados das eleições na Turquia poderão fazer mexer os mercados. E o petróleo continuará a valorizar?

Investidores atentos ao Sporting

Após os resultados da assembleia-geral que ditaram a sua destituição, o presidente do Sporting chamou "cretinos" aos sócios e acusou alguns "bipolares" de serem responsáveis por o clube não ter ganho mais. Bruno de Carvalho anunciou também que ia deixar de ser sócio e adepto do clube. Mas não tinham ainda decorrido 24 horas e já estava a dar o dito por não dito. Vai impugnar a AG e garante que irá andidatar-se às eleições já agendadas para 8 de Setembro.



Perante este volte-face, que traz novas incertezas ao Sporting, os investidores poderão fazer reflectir esses receios nas cotações de hoje. Recorde-se que, sendo as acções do Sporting transaccionadas no mercado de chamada, a negociação não é contínua, e sim por leilão, o qual acontece apenas às 10 e meia da manhã e às 3 e meia da tarde, e é apenas nesses dois momentos que há negociação. As ordens de compra e venda vão sendo dadas e ficam no livro de ordens até chegar a hora do leilão.





Erdogan reivindica vitória nas presidenciais e legislativas turcas

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reivindicou ontem a vitória nas eleições presidenciais e legislativas, perante uma oposição determinada a impedi-lo de obter um novo mandato de cinco anos com poderes consideravelmente reforçados. "Os resultados não oficiais das eleições são claros. Segundo eles, a nossa nação confiou-me a responsabilidade de ser Presidente da República", disse Erdogan, numa declaração a partir da sua residência, em Istambul, antes de a contagem dos votos estar concluída, reivindicando também a maioria parlamentar para a aliança dominada pelo seu partido, o AKP.



À hora de fecho desta edição, quando estavam contabilizados quase 95% dos votos, a agência estatal Anadolu avançava que Erdogan tinha obtido 52,8% dos votos – o que, a confirmar-se, elimina a necessidade de uma segunda volta.





Petróleo vai continuar a subir?

Reunidos no passado sábado em Viena, os membros da OPEP e os aliados aprovaram o que já tinha sido deliberado na véspera apenas por quem integra o cartel. Foi ratificada a decisão de aumentar a produção em milhão de barris por dia a partir do início de Julho. Mas na prática não será bem assim, pois há países que não têm capacidade para aumentar os actuais níveis de produção.

Então quanto vai aumentar a produção? Há respostas para todos os gostos: o Irão diz que não serão mais de 500 mil barris, a Nigéria fala de 700 mil e o Iraque adianta que pode chegar aos 800 mil. O ministro de Omã disse este sábado que o impacto real será entre 600 e 700 mil barris. Perante esta perspectiva, os preços do petróleo dispararam na sexta-feira, chegando a escalar mais de 5% no mercado nova-iorquino.





INE divulga actividade dos transportes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os números relativos à actividade dos transportes no primeiro trimestre do ano. No resto da Europa, o destaque vai para a Alemanha, onde se conhecerão os dados do clima de confiança nos negócios, medido pelo instituto Ifo.





Venda de casas novas nos EUA acelera

O mercado imobiliário norte-americano continua a dar sinais de robustez. As vendas de casas novas deverão ter crescido 1% em Mio, face ao mês anterior. Segundo as estimativas da Bloomberg deverão ter sido vendidas 669 mil habitações, face às 662 mil negociadas em Abril.