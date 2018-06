5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira os investidores vão continuar atentos às tensões comerciais com os EUA, numa altura em que surgem novas ameaças de retaliação e contra-retaliação, desta vez com a União Europeia em destaque.

Ameaças comerciais continuam a pressionar bolsas

As bolsas do outro lado do Atlântico registaram ontem as quedas mais acentuadas em mais de dois meses e o sector que mais penalizou foi o tecnológico, depois da informação dada por um responsável da Casa Branca referindo que o Departamento norte-americano do Tesouro está a definir restrições que irão impedir que as empresas que tenham pelo menos 25% de capital accionista chinês possam comprar companhias norte-americanas. O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, veio lançar mais achas na fogueira ao desmentir aquela informação. Isto porque escreveu numa mensagem no Twitter que essas restrições não se aplicarão especificamente à China, "mas a todos os países que estão a tentar roubar a nossa tecnologia".





Também os mercados accionistas perderam bastante terreno na Europa, numa altura em que as tensões comerciais se intensificam, pelo que hoje os investidores poderão continuar a optar pela prudência e a fugir para aplicações em activos-refúgio, como o iene e o franco suíço.





CaixaBI melhora avaliação da Mota-Engil

Os analistas do CaixaBI elevaram em 3% o preço-alvo da Mota-Engil, de 2,90 para 3 euros, o que confere às acções da construtora um potencial de valorização de 2,38% face ao valor de fecho de ontem, nos 2,93 euros.



Na nota de "research" a que o Negócios teve acesso, os analistas da unidade de análise da Caixa Geral de Depósitos também dão conta de uma melhoria da recomendação, que passou de "reduzir" para "neutral".





Membros do BCE discursam em diversos eventos

Uma semana depois do Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, são vários os membros da entidade que vão participar em eventos esta terça-feira.



Ardo Hansson discute o 'outlook' para a Zona Euro, em Tallinn, enquanto o vice-presidente da instituição, De Guindos, fala em Frankfurt, ao passo que Benoit Coeuré participa num evento em Singapura.





Conferência mundial do gás junta líderes do sector nos EUA

Washington recebe a conferência mundial do gás. O evento de quatro dias, que junta algumas das maiores empresas de energia do mundo, decorre entre hoje e sexta-feira.



Os líderes da ExxonMobil e da Chevron, bem como o secretário norte-americano da Energia, Rick Perry, vão discursar na conferência sobre os desafios e as oportunidades da indústria.





Novos indicadores medem pulso às economias

Esta terça-feira serão divulgados novos dados económicos de relevância. Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional em 2016. No resto da Europa, o destaque vai para as vendas a retalho na Dinamarca e o desemprego na Finlândia.





Nos Estados Unidos, teremos os dados relativos à confiança dos consumidores em Junho, que os economistas estimam que se tenha mantido em máximos de três meses com a ajuda de um crescimento robusto do emprego e com a queda dos preços da gasolina.