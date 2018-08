5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira as atenções estarão centradas na decisão de política monetária do Banco de Inglaterra, antevendo-se que possa anunciar uma subida dos juros directores. Já a Tesla estará a reagir às contas apresentadas ontem depois do fecho da bolsa.

Banco de Inglaterra sobe juros pela segunda vez

O Banco de Inglaterra deverá anunciar esta quinta-feira uma subida das taxas de juro para 0,75%, segundo as previsões da Bloomberg.



A acontecer, esta será a segunda subida da taxa de referência desde Novembro. A entidade emite ainda um relatório sobre a inflação.



Tesla reage às contas do segundo trimestre

A fabricante norte-americana de veículos eléctricos Tesla anunciou ontem, após o fecho de Wall Street, uma perda no segundo trimestre superior ao que o consenso do mercado projectava. Mas as receitas entre Abril e Junho atingiram um recorde.



As acções reagiram em ziguezague na negociação do "after-hours", à boleia de cada novo número divulgado, tendo depois fixado a direcção no sentido das subidas. Na sessão de hoje, a empresa liderada por Elon Musk continuará a negociar no verde?





Mais contas do sector financeiro

Os bancos Barclays e Société Générale e a seguradora Axa divulgam hoje os seus resultados do segundo trimestre e do acumulado do ano.



Nos EUA, o destaque vai para as contas da empresa do sector químico DowDuPont e da seguradora Cigna Corp.





Novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA

Os EUA divulgam hoje os números relativos aos pedidos de subsídio de desemprego na útlima semana, bem como os dados das encomendas à indústria em Junho [anterior: 0,4%; estimativas: 2%].



Na Europa, o destaque vai para a divulgação do índice de preços na produção em Junho na Zona Euro.



Fed deixa taxa de referência inalterada

O banco central norte-americano deixou ontem inalterada a taxa dos fundos federais, tal como se esperava, tendo reiterado a intenção de continuar a normalizar as taxas de juro no país. Já houve duas subidas este ano e esperam-se mais duas até Dezembro.



As bolsas do outro lado do Atlântico reagiram com debilidade, à excepção do Nasdaq – que esteve a ser impulsionado pela boa dinâmica do sector tecnológico.