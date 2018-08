5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira a Navigator, SAG Gest e Reditus vão estar a centrar as atenções dos investidores. Ainda por cá, destaque para a divulgação da estimativa rápida do PIB no segundo trimestre. Lá fora é a crise turca que continua em foco.

Navigator "perde" mais de 270 milhões com taxa dos EUA

A imposição de uma taxa de 37% sobre as vendas nos EUA ditou a maior descida da Navigator em bolsa desde 2012, na sessão com a maior liquidez em mais de dois anos. A Navigator chegou a afundar mais de 18% durante a manhã, tendo aliviado parte destas quedas durante a sessão. Ainda assim, a queda foi pronunciada. A justificar este desempenho esteve o anúncio de uma taxa anti-dumping por parte dos EUA sobre as vendas da Navigator para aquele país.





Os EUA representam 10% das vendas totais da Navigator e a imposição de uma taxa de 37% sobre as importações poderá representar menos 66 milhões de euros no EBITDA e 45 milhões nos lucros este ano, de acordo com a informação da própria cotada. Este cenário acabou por ditar fortes quedas das acções.





SAG agrava perdas no semestre e não afasta riscos

A SAG Gest – Soluções Automóveis Globais registou perdas de 10,1 milhões de euros entre Janeiro e Junho, contra 630 mil euros um ano antes. O volume de negócios diminuiu e o EBITDA foi negativo.



A proprietária do importador da marca Volkswagen para Portugal indicou que "continuou a verificar-se, durante o primeiro semestre de 2018, a tendência de agravamento do risco de liquidez, que contribui para o declínio da actividade operacional da SAG Gest, e em especial, da subsidiária SIVA".





Reditus aprova redução de capital de 58,6 milhões

Os accionistas da Reditus aprovaram ontem a redução do capital social da empresa tecnológica em cerca de 58,6 milhões de euros para 14,6 milhões. As alternativas eram a dissolução da empresa ou o reforço do capital por parte dos accionistas.