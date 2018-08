5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Investidores atentos à Pharol e Navigator

A Pharol e a Navigator irão destacar-se hoje no radar dos investidores, depois das notícias conhecidas na quinta-feira já depois do fecho da bolsa nacional.



A empresa liderada por Palha da Silva convocou uma AG para 7 de Setembro e um dos pontos da agenda consiste em aprovar um aumento de capital de 26,89 milhões de euros para até 55,48 milhões, de modo a que a Pharol possa acorrer à segunda fase de recapitalização da operadora brasileira Oi.



Já a Navigator, que ontem esteve a recuperar das fortes quedas resultantes do anúncio de uma taxa de 37% sobre as suas vendas nos EUA, tem mais um aliado de peso: a Comissão Europeia, que está pronta a providenciar assistência processual à cotada do papel na contestação judicial à referida taxa aplicada pelos Estados Unidos.





Inflação na Zona Euro em foco

Em matéria de dados económicos, o destaque desta sexta-feira vai para a inflação na Zona Euro no mês de Julho. Na passada terça-feira, 14 de Agosto, foram divulgados os dados relativos à taxa de inflação em França, Alemanha e Espanha em Julho. Madrid e Berlim registaram uma descida, aproximando-se de 2%, ao passo que em França subiu e distanciou-se desta fasquia.



Nos EUA, o destaque vai para os dados relativos ao sentimento dos consumidores norte-americanos.





Conversações sobre o Brexit prosseguem

As conversações sobre o Brexit prosseguem em Bruxelas. O negociador da União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco europeu, Michel Barnier, deverá dar uma conferência de imprensa com as últimas actualizações.



O negociador do lado britânico (o chamado ministro do Brexit) David Davis demitiu-se no mês passado por não se rever no plano para o Reino Unido que a primeira-ministra Theresa May tem estado a delinear. "Eu irei liderar as negociações com a União Europeia, com o Secretário de Estado para a Saída da União Europeia (Dominic Raab) a delegar em meu nome", indicou entretanto May, acrescentando que o Ministério do Brexit continuaria a liderar "todas as preparações do Governo" para a saída da UE.





Fitch revê rating da Rússia e DBRS o da Bélgica

A agência de notação financeira Fitch tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para a dívida soberana da Rússia. Já a DBRS poderá pronunciar-se sobre a dívida soberana da Bélgica e de Malta, podendo a Moody’s fazer o mesmo também com Malta. A Standard & Poor’s poderá rever a sua avaliação para a Turquia e Hungria.



Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Plataformas de petróleo e gás em destaque nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.



As cotações do crude estiveram ontem a negociar em alta, depois das quedas expressivas da sessão de quarta-feira. O preço do petróleo tinha afundado depois de as reservas norte-americanas terem subido de forma inesperada, contra as expectativas dos analistas. Mas ontem o mercado acalmou após se saber que os EUA e a China vão retomar as negociações comerciais no final deste mês.