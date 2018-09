5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira o BCE e o Banco de Inglaterra realizam as suas reuniões de política monetária, não se esperando mexidas nas taxas de juro. Por outro lado, o FMI acolhe uma conferência sobre dívida pública e a Agência Internacional da Energia publica o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero. Por cá, destaque para os dados das obras licenciadas e concluídas no segundo trimestre.

Compras do BCE baixam para metade

O Banco Central Europeu (BCE) realiza, esta quinta-feira, a sua reunião de política monetária.

A entidade liderada por Mario Draghi deverá deixar as taxas de juro inalteradas e reiterar a redução do seu programa de compra de activos para metade nos últimos três meses do ano, antes do fim do plano, no final de Dezembro.





Banco de Inglaterra mantém juros

O Banco de Inglaterra (BoE) deverá manter hoje, na sua reunião de política monetária, os juros directores nos 0,75% - nível para onde subiram em Agosto.

Além disso, o BoE apresentará a sua perspectiva sobre a economia britânica, a par com os riscos que provêm dos mercados emergentes e da saída do Reino Unido do bloco europeu (Brexit).





FMI acolhe conferência sobre dívida pública

O Fundo Monetário Internacional (FMI) organiza uma reunião sobre dívida soberana, em Washington.

A directora-geral do Fundo, Christine Lagarde, faz o discurso de abertura. Temas como a situação política italiana e a crise dos emergentes deverão estar em destaque.





Preço do petróleo vai continuar a subir?

Os preços do "ouro negro" estiveram ontem a negociar em alta, sustentados sobretudo pela indicação de que os inventários norte-americanos estão a diminuir. As sanções dos EUA ao crude iraniano estão a fazer reduzir a oferta global, ao mesmo tempo que os stocks norte-americanos estão em queda – tendo na semana passada atingido o nível mais baixo desde 2015. Os investidores estão igualmente atentos ao furacão Florence, uma vez que ameaça perturbar a distribuição de combustível na região sudeste dos Estados Unidos.

O Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – chegou a negociar nos 80,13 dólares por barril. Desde Maio que não chegava à fasquia dos 80 dólares.





INE divulga dados das obras licenciadas e concluídas

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira novos dados da construção, na óptica das obras licenciadas e concluídas no segundo trimestre. Ainda na Europa, teremos na Alemanha o índice de preços no consumidor em Agosto. Nos EUA, destaque para Novos pedidos de subsídio de desemprego, na semana terminada a 8 de Setembro, e para os dados da inflação em Agosto.