5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A OPV da unidade de retalho da Sonae arranca esta segunda-feira, com investidores particulares e institucionais a poderem dar ordens a partir de hoje. A empresa, que se estreia em bolsa a 23 de Outubro, terá um máximo de 25% do capital disperso.

Assim, desde esta segunda-feira e até ao próximo dia 17 de Outubro, no caso do retalho, os investidores podem dar ordens de compra da Sonae MC. As acções da unidade de retalho da Sonae serão vendidas num intervalo entre 1,4 e 1,65 euros, valores que avaliam a nova empresa entre 1,4 e 1,65 mil milhões de euros. Ou seja, trata-se da décima capitalização bolsista do PSI-20.





PSI-20 fechou feriado em mínimos de um ano

Na passada sexta-feira, em dia de feriado nacional, com a celebração do Dia da Implantação da República, a bolsa nacional caiu 0,96% para os 5.203,90 pontos e acumulou uma perda semanal de quase 3%.

O desempenho negativo da semana levou o PSI-20 para mínimos de um ano. Na Europa, a tendência também foi negativa. A tendência irá manter-se?





Mercados reagem a resultado das eleições brasileiras…

Depois de os brasileiros terem ido ontem às urnas, esta segunda-feira os mercados estarão a reagir aos resultados das eleições no Brasil, onde a população foi votar para eleger o novo presidente, um novo congresso de deputados e os governadores estaduais.

Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, eram os candidatos que lideravam as sondagens e foram os que passaram à segunda volta das eleições, que decorre a 28 de Outubro.





… e à reunião positiva entre Pompeo e Kim

O secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, acordaram no domingo em agendar uma segunda cimeira de líderes "o mais rapidamente possível". Debateram a potencial supervisão dos EUA das medidas de desnuclearlização de Pyongyang, mas Pompeo diz que há ainda muito por fazer.

Segundo Pompeo, citado pela Reuters, esta sua ida a Pyongyang constituiu "mais um passo em frente" rumo à desnuclearização da Coreia do Norte e a conversa com Kim foi "boa e produtiva". Em Wall Street, estas indicações poderão ser bem recebidas na negociação desta segunda-feira.





Mercados fechados no Japão e praça obrigacionista nos EUA também

Os mercados estarão encerrados esta segunda-feira no Japão, para celebração do feriado nacional que assinala o Dia da Saúde Desportiva.

Nos Estados Unidos, o mercado obrigacionista também não estará a negociar – à conta da comemoração do Dia de Colombo (ou Dia da Hispanidade. No entanto, as praças accionistas estarão abertas. O Dia da Hispanidade celebra a chegada de Cristóvão Colombo à América a 12 de Outubro de 1492, sendo este também o dia dedicado à Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidade.