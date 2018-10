5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira começa a época de resultados das cotadas portuguesas, que arranca com os números do BPI. A política monetária também estará em destaque com discursos de responsáveis do Banco de Inglaterra e da Fed.

BPI dá pontapé de saída na época de resultados das cotadas portuguesas...

O banco BPI dá o pontapé de saída na época de resultados das cotadas portuguesas, com a apresentação das suas contas do terceiro trimestre, após o fecho do mercado.





Nos primeiros seis meses do ano, o BPI obteve lucros de 366,1 milhões de euros no primeiro semestre, um resultado justificado pela venda da participação na Viacer, dona da SuperBock, e da área de gestão de activos ao CaixaBank.

No primeiro semestre de 2017, o banco presidido por Pablo Forero tinha registado perdas de 101,7 milhões.





...enquanto nos Estados Unidos prossegue a "earnings season"

Nos Estados Unidos prossegue a apresentação das contas das empresas relativas ao terceiro trimestre do ano. Para esta terça-feira está agendada a divulgação dos números da Verizon, McDonald’s, Caterpillar e Harley Davidson, entre outras.





Mercado atento ao Banco de Inglaterra...

Numa altura em que continua sem haver um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido sobre as condições para a saída do país da União, Mark Carney vai discursar numa conferência em Toronto. O governador do Banco de Inglaterra deverá dar pistas sobre a política monetária britânica e o eventual impacto da inexistência de um acordo para o Brexit.

Também o economista-chefe do Banco de Inglaterra, Andy Haldane, vai discursar num seminário da OCDE em Paris.





... e a possíveis sinais da Fed sobreos juros

Dois responsáveis da Fed também farão discursos públicos, que serão acompanhados de perto pelos investidores que procuram sinais sobre a evolução da política monetária nos Estados Unidos. Isto depois de as actas da última reunião da Reserva Federal terem mostrado que o banco central poderá acelerar ainda mais a normalização dos juros no país.

O presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, fala num evento em Minneapolis, enquanto o presidente da Fed de Chicago, CharlesEvans, discursa na Northwestern University, em Evanston, Illinois.







Arábia Saudita realiza "Davos no deserto"

A Arábia Saudita será a anfitriã da Iniciativa de Investimento Futuro, apelidada de "Davos no deserto", numa altura em que o reino está debaixo dos holofotes, devido à morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita na Turquia.