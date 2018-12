5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Eurostat revela dados da inflação na Zona Euro

O gabinete de estatísticas europeu, o Eurostat, deverá confirmar esta segunda-feira que a inflação core na Zona Euro se situou em 1%, em Novembro, em termos homólogos. Face a Outubro, o índice de preços no consumidor deverá ter registado uma evolução negativa (-0,2%), ao contrário do que aconteceu um mês antes, quando avançou 0,2%.



Comércio internacional centra atenções

O xomércio internacional vai estar em destaque esta segunda-feira. Alan Wolff, vice-director geral da Organização Mundial do Comércio vai falar sobre o estado e as perspectivas para o comércio global, em Washington, numa altura em que as duas maiores economias do mundo acordaram uma suspensão de 90 dias na sua guerra de tarifas.

O "ponto de situação" da Organização Mundial do Comércio acontece no mesmo dia em que o Eurostat vai revelar os dados sobre o comércio internacional de bens, relativos a Outubro.

Nissan pode escolher novo chairman

O conselho de administração da Nissan poderá reunir-se para escolher o seu novo presidente, que substituirá Carlos Ghosn, detido por alegados crimes financeiros.

De acordo com a Bloomberg, a Renault está a pressionar a Nissan Motor a convocar uma reunião de accionistas o mais cedo possível, que tenha na ordem de trabalhos as acusações contra a empresa e os representantes da Renault no conselho da Nissan.

As acusações contra a Nissan, na semana passada, pelo ministério público japonês, criam "riscos significativos" para a Renault, a sua maior accionista, e à estabilidade da aliança industrial das duas empresas, escreveu o vice-presidente executivo da Renault, Thierry Bollore, ao CEO da Nissan, Hiroto Saikawa, segundo a Bloomberg.

Dólar mantém subidas?

A divisa dos Estados Unidos completou, na sexta-feira, a segunda sessão consecutiva de ganhos que a elevou para o nível mais alto desde Junho de 2017, devido à expectativa de mais uma subida dos juros pela Fed.

A Reserva Federal dos EUA deverá anunciar na quarta-feira a quarta subida da taxa dos fundos federais este ano. A entidade liderada por Jerome Powell poderá aumentar a taxa de juros para um intervalo entre 2,25% e 2,5%. O presidente do banco central deverá deixar algumas indicações sobre novas mexidas nos juros em 2019, sendo que a maioria dos especialistas antecipa, pelo menos, mais duas subidas no próximo ano.

Bolsas europeias regressam de semana de ganhos

Apesar de terem caído, na sexta-feira, pela segunda sessão consecutiva, as bolsas europeias completaram uma semana de ganhos (0,51% no acumulado da semana) depois da descida de mais de 3% registada na semana anterior.

O andamento das acções será muito determinado pelas notícias relacionadas com a evolução da política monetária, já que esta semana se realizam as reuniões da Reserva Federal dos Estados Unidos, Banco do Japão e Banco de Inglaterra.