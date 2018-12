5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Reserva Federal anuncia quarto aumento dos juros este ano

A Reserva Federal (Fed) dos EUA deverá anunciar esta quarta-feira a quarta subida da taxa dos fundos federais este ano. A entidade liderada por Jerome Powell poderá aumentar a taxa de juros para um intervalo entre 2,25% e 2,5%. O presidente do banco central deverá deixar algumas indicações sobre novas mexidas nos juros em 2019, sendo que a maioria dos especialistas antecipa, pelo menos, mais duas subidas no próximo ano.



Bruxelas e Roma formalizam acordo sobre orçamento de Itália

Esta quarta-feira, o acordo alcançado entre Roma e Bruxelas deverá ser apresentado a a Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, respectivamente vice-presidente da Comissão Europeia e comissário para os Assuntos Económicos, e devidamente formalizado, pondo fim a semanas de incerteza.



A expectativa é de que o órgão executivo da União Europeia formalize o acordo com Roma e arquive a recomendação feita ao Conselho Europeu no sentido da abertura de um procedimento por défices excessivos (PDE) contra Itália.



Isto depois de o governo italiano se ter aproximado da exigência de Bruxelas baixando a meta do défice para 2019 de 2,4% para 2,04%, e de a Comissão Europeia ter dado ontem o seu ok à mais recente proposta de Itália.

AIE divulga reservas de crude

A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (AIE) vai divulgar os dados sobre as reservas de crude norte-americana, dois dias depois de um relatório do governo ter antecipado que a produção de petróleo de xisto no país vai continuar a aumentar, o que contribuiu para a forte queda das cotações esta semana.



Na sessão de ontem, o petróleo chegou a afundar mais de 8% em Nova Iorque para negociar no valor mais baixo desde Agosto de 2017.

Indicadores económicos nos Estados Unidos

No mesmo dia em que a Fed actualiza as suas perspectivas, são divulgados alguns indicadores sobre a maior economia do mundo. Esta quarta-feira serão revelados os dados sobre a venda de casas em Novembro, que deverá ter caído de 5,22 milhões para 5,2 milhões, assim como o défice de conta corrente, que terá aumentado de 101,5 mil milhões de dólares, no segundo trimestre, para 124,3 mil milhões de dólares no terceiro trimestre.



Líderes chineses iniciam encontro anual de política económica

Os líderes chineses iniciaram esta quarta-feira o seu encontro anual em que são definidas as políticas económicas do país. Este encontro, que se realiza em Pequim até ao dia 21 de Dezembro, tem especial relevância numa altura em que a China está sob pressão para responder às preocupações dos Estados Unidos até ao dia 1 de Março, altura em que termina a suspensão de 90 dias da guerra comercial, acordada na cimeira do G20.