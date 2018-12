5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Bolsas europeias regressam à negociação

As bolsas europeias reabrem esta quinta-feira as suas portas, depois de terem estado encerradas na terça e na quarta-feira para celebração do Natal e de na segunda-feira terem fechado mais cedo.

Na última sessão em que negociaram, o sentimento dos investidores acompanhou o pessimismo de Wall Street, com as praças do Velho Continente a prosseguirem a tendência de queda da semana anterior. Contudo, na jornada de ontem Wall Street recuperou fortemente, o que deixa pressagiar algum optimismo também para a Europa.





Wall Street brilha em sessão de optimismo

As bolsas norte-americanas regressaram ontem em força à negociação, depois de terem estado fechadas na terça-feira, 25 de Dezembro. Após a pior semana em 10 anos e uma sessão de segunda-feira a prosseguir o movimento de sell-off, ontem foi dia de recuperação do outro lado do Atlântico, com os índices a registarem a melhor sessão dos últimos três anos.

A contribuir para o bom desempenho de Wall Street esteve o conselho do presidente Donald Trump aos investidores: aproveitem para comprar acções, que ficaram a bons preços devido ao movimento generalizado de vendas. Com efeito, as acções norte-americanas transaccionam com o PER (rácio que mede a relação entre a cotação e o lucro por acção) mais baixo em cinco anos. O presidente dos EUA disse que era uma "tremenda oportunidade para comprar" e muitos investidores seguiram a recomendação.





Rússia e recuperação das bolsas impulsionam petróleo