5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira há duas moções importantes na Europa: a de censura no Reino Unido, depois do chumbo do acordo forjado entre Londres e Bruxelas para os termos do Brexit, e a de confiança na Grécia, apresentada pelo próprio Tsipras. Do outro lado do Atlântico serão divulgadas as contas do BofA e Goldman e será publicado o Livro Bege da Fed

Moção de censura no Reino Unido e moção de confiança na Grécia

Theresa May enfrenta hoje uma moção de censura apresentada pelo Partido Trabalhista, depois de ontem ter visto ser chumbado no parlamento britânico o acordo delineado entre Lonres e Bruxelas para os termos do Brexit. May não só perdeu por mais de 200 votos, como houve 118 deputados do seu partido a votarem contra.

Por outro lado, na Grécia há hoje uma moção de confiança. Em discordância quanto à questão da Macedónia, um dos partidos que compunha a coligação que apoia o Governo grego quebrou o elo com o Syriza, chefiado por Alexas Tsipras – o que levou o líder do Executivo helénico a convocar uma moção de confiança.





A inflação na Alemanha, Reino Unido e Itália

Hoje é dia de novos indicadores económicos de relevo e o destaque, na Europa, vai para os dados da inflação da Alemanha, Reino Unido e Itália.

Por outro lado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, participa no debate "Futuro da Europa, que decorre no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.





Goldman e BofA reportam resultados

Os bancos norte-americanos Goldman Sachs e do Bank of America (BofA) divulgam hoje os seus resultados do quarto trimestre, ficando assim a saber-se também os números do conjunto do ano fiscal.

A banca dos EUA arrancou esta semana com a publicação das suas contas. Depois do Citigroup na segunda-feira, ontem foi a vez do JPMorgan e do Wells Fargo.





Fed publica Livro Bege

Está hoje agendada a publicação do Livro Bege por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. As declarações de vários membros do banco central norte-americano têm contribuído para o otimismo dos investidores neste arranque de ano.

Na semana passada, as minutas da última reunião da Fed revelaram que os responsáveis pela política monetária tinham afirmado estar "pacientes" face ao atual contexto económico. Já o presidente da autoridade monetária, Jerome Powell reiterou que a Fed está paciente em relação às subidas de juros nos EUA. Powell também expressou preocupação com a dimensão da dívida dos Estados Unidos.





Vendas a retalho nos EUA aumentam e IEA divulga inventários de crude

Como habitual, serão vários os indicadores económicos publicados, ao longo da semana, do outro lado do Atlântico. Para esta quarta-feira estão agendadas as vendas a retalho, relativas ao mês de Dezembro. As estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg apontam para o segundo aumento mensal consecutivo de 0,3%. Contudo, este relatório pode não ser divulgado devido à paralisação do governo norte-americano.





Por outro lado, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários norte-americanos de crude na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.