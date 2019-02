5 coisas que precisa de saber para começar o dia

CTT reportam contas de 2018

Prossegue a bom ritmo a apresentação de resultados um pouco por todo o mundo. Hoje, por cá, o destaque vai para os CTT, que divulgam após o fecho da bolsa nacional os números do quarto trimestre e do conjunto de 2018. Deve ser dada também alguma indicação sobre a política de dividendos.

Lá fora, destaque para a Samsung, que apresenta em São Francisco (EUA) os mais recentes Galaxy S10. Não se espera surpresas, pois já houve fugas de informação sobre as grandes novidades.





Fecho de fábrica na Alemanha custa 8 milhões à Sonae Indústria

A Sonae Indústria emitiu um comunicado onde prepara os investidores para uma quebra dos seus resultados no ano passado. Em causa estão dois fatores: o fecho de uma fábrica na Alemanha, cujo custo ascende a 8 milhões, e uma "menor rentabilidade operacional" da Tafisa.