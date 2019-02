5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira o BCP apresenta as suas contas de 2018 e os CTT vão estar a reagir em bolsa à queda dos lucros no ano passado e ao corte dos dividendos que vão ser distribuídos aos acionistas.

BCP reporta contas de 2018

Esta quinta-feira o BCP divulga após o fecho da bolsa nacional os resultados de 2018. O BPI estima que o banco liderado por Miguel Maya tenha terminado o exercício com lucros de 304 milhões de euros, um crescimento de 122% face ao registado em 2017.

Lá fora, o destaque vai para a apresentação das contas do Barclays.





CTT reagem à queda dos lucros

Os CTT reportaram ontem, após o fecho da bolsa nacional, uma queda de 28% dos lucros em 2018. Além disso, anunciou um corte dos dividendos para 10 cêntimos por ação, o valor mais baixo de sempre.