5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O presidente norte-americano intensificou este domingo a expectativa de um entendimento comercial entre os EUA e a China antes da data-limite de 1 de março. E por isso decidiu adiar a imposição de novas tarifas aduaneiras nessa data, estando agora a pensar já no encontro com o seu homólogo chinês para selarem um acordo.

Esta segunda-feira, Donald Trump reiterou a mensagem. O chefe da Casa Branca disse que o próximo encontro com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre a atual guerra comercial entre Washington e Pequim, será uma cimeira "para assinar" um acordo. As bolsas reagiram em alta.





A primeira-ministra britânica, Theresa May, atualiza a Câmara dos Comuns sobre as negociações do Brexit. Ontem, May defendeu em Sharm el-Sheikh (Egito) que um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) "não resolve o problema". "Um adiamento é um adiamento, não resolve o problema", afirmou May, em conferência de imprensa, após a cimeira UE-Liga Árabe. A chefe do Governo britânico vincou que uma prorrogação do artigo 50.º "não oferece uma decisão no parlamento, não oferece um acordo".

Várias fontes europeias declaram ao The Guardian, no domingo, que a extensão do período de negociação é uma hipótese favorecida pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no caso de o parlamento britânico não dar luz verde ao acordo já delineado.





A atenção dos investidores vai continuar bastante focada na publicação de indicadores do outro lado do Atlântico. Esta terça-feira teremos os dados das licenças de construção, em dezembro [anterior: 5,0%; estimativa: -2,8%], bem como os números da construção de casas, também relativos a dezembro [anterior: 3,2%, estimativa: -0,5%], e os dados da confiança dos consumidores.

Na Europa, destaque para a confiança dos consumidores em França, na Alemanha e na Noruega.