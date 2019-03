5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Navigator e Semapa refletem anúncio de dividendos

A proposta de remuneração aos acionistas da Navigator, que vai ser votada na assembleia geral de 9 de abril, mantém o pagamento de um total de 200 milhões de euros. De acordo com a proposta, publicada na CMVM na segunda-feira já depois do fecho da bolsa, cada ação será remunerada com um dividendo de 27,943 cêntimos, o que se situa em linha com os dois dividendos do ano passado que somaram 27,894 cêntimos por ação.

Também a Semapa revelou ontem à noite a sua proposta de dividendo, que fica igual à do ano passado, em 51,2 cêntimos por ação, pelo que estará a reagir na sessão de hoje.





Sonaecom reage aos resultados de 2018

O ganho de capital conseguido pela valorização do fundo Armilar, devido à avaliação da Outsystems, que se tornou um dos unicórnios nacionais, garantiu à Sonaecom lucros de 70 milhões de euros em 2018, que triplicaram face aos 22,8 milhões de euros registados um ano antes. A Sonaecom anunciou também uma proposta de dividendo de 11,2 cêntimos, que triplica face à remuneração acionista do ano precedente, pagando assim mais de 30 milhões à Sonae.