5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Parlamento britânico assume o controlo do Brexit



A Câmara dos Comuns aprovou, esta segunda-feira, a emenda que dá ao parlamento britânico o controlo sobre o Brexit e que dá a este órgão a primazia para estabelecer a agenda parlamentar do debate de quarta-feira. A proposta, que incluía vários partidos e que foi encabeçada pelo conservador Oliver Letwin, permite debater e votar "planos B" ao defendido pela primeira-ministra, Theresa May, para definir a saída do Reino Unido da União Europeia.



Antes da votação – que foi aprovada por 329 votos a favor e 302 contra-, May já tinha reconhecido que nesta altura continua sem recolher os apoios necessários à aprovação pelos deputados britânicos do acordo de saída negociado com Bruxelas e cujas duas primeiras versões foram chumbadas na Câmara dos Comuns.



Abrandamento da economia global volta a travar bolsas

As principais praças europeias arrancaram a semana com uma nova sessão de perdas, tendência em parte acompanhada pelas bolsas em Wall Street, penalizadas pelos receios dos investidores quanto ao arrefecimento da economia mundial, pela incerteza em torno do Brexit e em torno das negociações entre a China e os Estados Unidos com vista a um acordo comercial que demora a ver a luz do dia.

O índice de referência europeu Stoxx600 registou a quarta sessão consecutiva de queda, o mais longo ciclo de perdas desde dezembro, num dia em que tocou no valor mais baixo desde 13 de março. Já o lisboeta PSI-20 caiu pelo segundo dia para mínimos de 15 de fevereiro.





Tanure volta a reforçar na Pharol

O investidor brasileiro Nelson Tanure voltou a reforçar posição na Pharol, podendo hoje a empresa liderada por Palha da Silva estar a reagir a esta notícia. Segundo um comunicado divulgado ontem após o fecho da bolsa lisboeta, na última semana o investidor brasileiro passou de uma posição de 6,31% para um total de 7,06%, depois de "um conjunto de operações ocorridas no mês de março de 2019", a última das quais no dia 21.

Esta posição é atribuída à Blackhill, que é de Nelson Tanure. Isto acontece na proximidade da assembleia-geral da Pharol, marcada para 29 de março. Aliás, as participações que os acionistas detinham no final da semana passada é que contam para a participação e votação nessa assembleia.



CTT já valem menos de 400 milhões. Poderão cair mais?

Os CTT continuam na rota descendente, com o seu valor de mercado a quebrar a barreira dos 400 milhões de euros. E pode não ficar por aqui, tendo em consideração o contexto de taxas de juro baixas – que penaliza o negócio bancário – e o aumento da concorrência no mercado nacional.

Desde o início do ano, as ações da empresa de correios acumulam já uma desvalorização superior a 11%. O valor da cotada nunca foi tão baixo.







Mercado imobiliário dos EUA em destaque

Ao longo desta semana, serão conhecidos vários indicadores relevantes do outro lado do Atlântico. Serão sobretudo conhecidos dados relacionados com o mercado imobiliário, que esteve na origem da crise financeira de 2008.

Esta terça-feira, será conhecida a evolução da construção de casas, em fevereiro, prevendo-se uma quebra de 0,8%, depois do aumento de 18,6% registado no mês anterior. Na quinta-feira, serão ainda revelados os contratos de compra e venda de casas, em fevereiro, enquanto no último dia da semana será conhecida a evolução da venda de casas novas, no mês passado.