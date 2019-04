5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Líderes da União Europeia acordam adiamento do Brexit até 31 de outubro

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27 decidiram esta quarta-feira à noite conceder uma nova extensão para a saída do Reino Unido até 31 de outubro próximo. A informação começou por ser revelada por fontes diplomáticas a vários meios de comunicação social, tendo depois sido oficialmente anunciada já na madrugada de quinta-feira.



Theresa May, recorde-se, tinha pedido uma extensão mais curta: até 30 de junho. No entanto, após seis horas de intensas conversações em Bruxelas, os líderes do bloco europeu acordaram dar um prazo até ao Halloween.



Continuar a ler Jerónimo Martins elege órgão sociais e aprova dividendo em AG Realiza-se esta quinta-feira a assembleia geral anual da Jerónimo Martins, onde irão ser eleitos os órgãos sociais para o triénio 2019-2020. Nesta AG os acionistas irão deliberar sobre "os documentos de prestação de contas do exercício de 2018, incluindo o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas, o relatório de governo societário e outros documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria", sublinhava a convocatória. Será também analisada a proposta da aplicação de resultados, sendo que a dona do Pingo Doce propôs a distribuição de um dividendo de 0,325 euros por ação, num total de 204,2 milhões de euros, o que representa metade dos lucros.



Sonae financia-se em 50 milhões de euros A Sonae SGPS realizou uma emissão de dívida, a sete anos, no montante de 50 milhões de euros. Com esta operação, a empresa ainda co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério garante as suas necessidades de financiamento para 2019. O anúncio foi feito ontem já depois do fecho da bolsa, pelo que poderá refletir-se na negociação desta quinta-feira.



Alemanha divulga inflação e AIE os dados mensais do petróleo Será conhecida, esta quinta-feira, a evolução do índice de preços do consumidor na Alemanha. As previsões da Bloomberg apontam para uma inflação mensal de 0,4%, em março, à semelhança do que aconteceu em fevereiro. Por outro lado, a Agência Internacional de Energia (AIE) divulga hoje em Paris o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero, onde inclui as estimativas para a procura da matéria-prima.



Política monetária em foco na América do Norte O vice-presidente da Reserva Federal dos EUA, Richard Clarida, vai estar à conversa com o presidente do Institute of International Finance, Tim Adams, em Washington. Já o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, discursa numa conferência sobre imobiliário em Nova Iorque.



Por seu turno, a vice-governadora sénior do Banco do Canadá, Carolyn Wilkins, fala sobre a revolução nas fintech, na reunião de Primavera do FMI/Banco Mundial que está a decorrer em Washington.