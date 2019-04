5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Ibersol divulga resultados de 2018

A Ibersol, dona das marcas Burger King e Pizza Hut, reporta esta terça-feira, após o fecho da bolsa, as suas contas do ano passado. É a única cotada do PSI-20 que ainda não apresentou os resultados de 2018.

Nos primeiros nove meses de 2018, a empresa viu a sua actividade cair em Angola mas crescer 12% em Portugal, tendo os seus lucros crescido 9,3% para 23,9 milhões de euros.





Bank of America, IBM e Netflix apresentam contas

Prossegue a apresentação de resultados trimestrais nos Estados Unidos. Esta terça-feira o destaque vai para o Bank of America, Johnson & Johnson, Blackrock, Intel, IBM e Netflix.