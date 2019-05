5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Outro destaque vai para a Grécia. O Syriza, no poder desde 2015, sofreu uma pesada derrota nas eleições europeias deste domingo, ficando atrás do principal partido da oposição, o Nova Democracia. Face a estes dados, Alexis Tsipras – cujo mandato, em condições normais, terminaria em outubro – anunciou que vai marcar eleições antecipadas.

A Fitch elevou a perspetiva "outlook" da dívida de Portugal, de ‘estável’ para ‘positiva’, mantendo a classificação soberana no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níves acima do chamado "lixo"): BBB.

Com esta decisão, a agência de notação financeira sinaliza que poderá em breve decidir-se por uma melhoria do rating soberano. Atendendo a que a sua próxima avaliação da dívida portuguesa está agendada para 22 de novembro. Ou seja, já depois das eleições legislativas.





As bolsas estarão encerradas esta segunda-feira, em Wall Street, para celebração do Memorial Day nos Estados Unidos.

Também os mercados britânicos estarão hoje de portas fechadas, devido ao feriado do Spring Bank. Este feriado é sempre comemorado na última segunda-feira do mês de maio e celebra a chegada da primavera. É também chamado de Late May Bank Holiday, justamente por ser o segundo feriado de maio (depois do May Day, equivalente ao nosso Dia do Trabalhador).





Os ministros do Comércio da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira em Bruxelas para debaterem as negociações com os Estados Unidos relativamente às tarifas industriais e à ameaça de Donald Trump de impor direitos aduaneiros adicionais sobre as importações de automóveis.