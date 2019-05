5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira as ações da Sonae deixam de conferir direito ao dividendo relativo às contas de 2018 e a Teixeira Duarte estará a reagir aos resultados trimestrais reportados ontem depois do fecho da sessão.

Sonae entra em ex-dividendo e Teixeira Duarte reage às contas

A Sonae entra hoje em ex-dividendo, o que significa que as ações detidas deixam de conferir direito à remuneração acionista já anunciada – por conta dos resultados de 2018 – e que começa a ser paga a partir de 30 de maio. A empresa liderada por Cláudia Azevedo vai distribuir um dividendo ilíquido de 4,41 cêntimos por ação.

Ainda na bolsa nacional, a Teixeira Duarte vai estar a reagir aos números do primeiro trimestre reportados ontem depois do fecho da bolsa, com a empresa a passar de prejuízos para lucros.





Dívida portuguesa a cinco anos com juro negativo pela primeira vez

A melhoria da perspetiva pela Fitch e o resultado das eleições europeias formaram as condições que permitiram aos juros da dívida portuguesa a cinco anos começarem ontem a negociar em terreno negativo pela primeira vez.





A taxa de juro implícita na negociação de obrigações nacionais com prazo a cinco anos seguia ao final do dia a aliviar 1,8 pontos base para -0,004%, acumulando três sessões de quedas. Isto significa que, no mercado secundário, os investidores já pagam (em vez de receber juro) para comprar dívida portuguesa nesse prazo. Todas as maturidades até cinco anos negociavam com juro negativo no mercado secundário.