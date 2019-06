5 coisas que precisa de saber para começar o dia

IGCP realiza duplo leilão de dívida

O instituto que gere a dívida pública portuguesa regressa esta quarta-feira aos leilões de dívida de longo prazo.

O IGCP vai emitir títulos a 10 e a 15 anos. As operações têm um montante indicativo entre 1.000 e 1250 milhões de euros.





Novas ameaças à China deixam Wall Street sem fôlego

As bolsas do outro lado do Atlântico puseram ontem termo à mais longa série de ganhos dos últimos dois meses. A pesar no sentimento dos investidores estiveram novas fricções comerciais.