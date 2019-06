5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Forum BCE em Sintra arranca esta noite

Decorre em Sintra, de 17 a 19 de junho, o Forum BCE sobre bancos centrais com a presença de vários responsáveis do Banco Central Europeu, mas também com a intervenção de Mark Carney, do Banco de Inglaterra. E vários ex-elementos da Reserva Federal norte-americana. Os 20 anos do euro são o mote do Forum deste ano, que será o último que terá Mario Draghi como presidente do BCE. O evento arranca esta noite com um jantar.



Arranca emissão de dívida da SIC





É uma oferta de obrigações ao retalho e será feita através da SIC. A Impresa optou por tentar emitir 30 milhões de euros de títulos de dívida através da empresa do canal de televisão da Carnaxide, para aproveitar o momento em que a SIC voltou à liderança das audiências. A emissão decorre de 17 de junho a 4 de julho e paga um juro de 4,5%.

Tarifas de Trump à China em consulta pública

O presidente dos Estados Unidos já ameaçou aumentar as tarifas sobre os bens chineses e na calha está a aplicação de taxas alfandegárias sobre mais produtos importados no valor de 300 mil milhões de dólares. A proposta do governo norte-americano está em consulta pública esta segunda-feira.