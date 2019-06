5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O dia será marcado pelo fim da reunião da Fed e as declarações do seu presidente. Deste lado do Atlântico há vários responsáveis do BCE a discursar, entre eles Mario Draghi. A guerra comercial continua a marcar a agenda, num dia em que serão conhecidos os resultados da oferta de subscrição de obrigações da TAP.

O que fará a Fed?

Esta será a questão que os investidores querem ver respondida. A Reserva Federal (Fed) termina a sua reunião esta quarta-feira e além de publicar o comunicado habitual, o presidente dará a também habitual conferência de imprensa. Não se esperam que sejam anunciadas novidades na reunião de hoje, mas espera-se que sejam dados sinais sobre o futuro da política monetária nos EUA. É nisso que os investidores estarão focados. Sendo que o BCE aumentou a expectativa de descidas de juros também nos EUA.





Guerra comercial no radar