5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Os investidores vão refletir nas bolsas europeias e asiáticas as novidades da Fed, num dia em que Banco do Japão e Banco de Inglaterra terminam as suas reuniões e vão revelar ao mundo as suas decisões e previsões.

Fed abre a porta à descida de juros

Os investidores ansiavam por ouvir os responsáveis da Reserva Federal (Fed) dos EUA assumirem abertura para descer os juros. E foi o que ouviram na quarta-feira. O presidente da Fed, Jerome Powell, admitiu que, pela primeira vez, os dados apontam para um cenário de descida de juros. E ainda que não tenha havido qualquer compromisso sobre a questão, certo é que a Fed reiterou a sua posição de suporte da economia. E isso agradou os investidores, que elevaram as bolsas americanas.





S&P500 em máximos?