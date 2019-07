5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Depois de no sábado, à margem do G20 na cidade japonesa de Osaka, os Estados Unidos terem firmado tréguas comerciais com a China, esta segunda-feira o foco de Washington volta a estar na União Europeia.



Segundo a Bloomberg, o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, propôs uma lista suplementar de 89 "sub-rubricas tarifárias" com um valor comercial de cerca de quatro mil milhões de dólares que possa ser sujeita a direitos alfandegários adicionais.

As bolsas norte-americanas encerraram em alta na sessão de ontem, impulsionadas pelas tréguas comerciais firmadas no passado sábado em Osaka, à margem do G20, entre os EUA e a China. A meio da sessão, o S&P 500 marcou um máximo de todos os tempos, ao tocar nos 2.977,93 pontos. Isto depois de em junho ter marcado o seu melhor mês desde janeiro, a recuperar da derrocada de maio.

Estas tréguas animaram os mercados acionistas um pouco por todo o mundo. Na Europa, vários índices – como o britânico Footsie e o alemão DAX – tocaram no valor mais alto em quase um ano, ao passo que outros, como o índice grego Athex, negociaram no patamar mais elevado desde o início do ano passado.



No entanto, já ao final do dia surgiu o anúncio de que os EUA pensam impor tarifas adicionais sobre o equivalente a 4 mil milhões de dólares de produtos da União Europeia, como forma de protesto pelas subvenções comunitárias atribuídas à Airbus, pelo que as praças do Velho Continente poderão estar hoje a reagir em baixa a esta proposta.





Está agendada para hoje, por parte de várias fabricantes automóveis, a divulgação dos dados relativos às vendas nos Estados Unidos em junho e no acumulado do segundo trimestre, que deverão ter caído face ao mesmo período do ano passado – em parte devido a menos um dia útil de vendas na contabilização dos resultados.

Entre as fabricantes que vão anunciar as suas vendas contam-se a General Motors e Fiat Chrysler.