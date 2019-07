5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O SSE STAR Market é a bolsa tecnológica de Xangai lançada a 13 de junho. No entanto, a negociação bolsista das empresas chinesas que fazem parte deste novo mercado, o Nasdaq chinês, só começa esta segunda-feira.

São mais de 140 as empresas que pediram a listagem nesta bolsa.





Prossegue a apresentação das contas trimestrais das cotadas norte-americanas. Esta segunda-feira, destaque para empresas como a Halliburton e Whirlpool. Ao longo da semana muitas outras companhias dos EUA irão confessar-se ao mercado, especialmente do setor tecnológico, como a Amazon, Alphabet, Snap, Twitter, AT&T, Facebook, Intel e Comcast.

No setor financeiro, e não só nos EUA, teremos nomes de peso a reportarem os seus números, como a Visa, Deutsche Bank, UBS, Banco Santander Mexco, Discover, Travelers e Julius Baer. Nos setores industrial, das bebidas e energia sobressairão as contas da Michelin, Boeing, Lockheed, Caterpillar, Unilever, LVMH, Starbucks, Coca-Cola, Repsol e ENI.

Destaque ainda para a indústria automóvel, um pouco por todo o mundo, com as contas esta semana da Tesla, Nissan, Ford, Hyundai, Volkswagen, Daimler, Peugeot, Mitsubishi Motors e Renault.





O ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, disse ontem à BBC que se demite se o candidato à liderança do Partido Conservador Boris Johnson se tornar primeiro-ministro, por se opor a um 'Brexit' sem acordo. Também o ministro da Justiça, David Gauke, anunciou ontem ao jornal The Sunday Times que pedirá a demissão caso Boris Johnson seja eleito. O nome do próximo primeiro-ministro britânico, designado pelos 160 mil membros do Partido Conservador, será conhecido na terça-feira e assumirá funções no dia seguinte. Os militantes podem votar, por via postal, até às 16:00 (mesma hora em Lisboa) de hoje, e o vencedor será divulgado amanhã, desencadeando a saída da primeira-ministra britânica, Theresa May, para dar o lugar ao novo líder do partido do governo.

Ainda no Reino Unido, os democratas liberais – que surgiram nas sondagens como a principal voz a favor da permanência do país na União Europeia – escolhem um novo líder esta segunda-feira. A vice-líder do partido, Jo Swinson, e o ex-ministro da Energia Ed Davey são os candidatos.