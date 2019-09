5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira o governador do banco central francês, Villeroy de Galhau, é orador num evento em Londres e muitos olhares estarão centrados no seu discurso, esperando-se que possa explicar o motivo de ter votado contra a proposta de Draghi relativa à flexibilização quantitativa.

Membros do BCE discursam e Galhau centra atenções

Vários membros do Banco Central Europeu (BCE) vão fazer declarações em diferentes eventos, esta terça-feira. Enquanto François Villeroy de Galhau vai estar presente numa conferência em Londres, o economista-chefe do BCE, Philip Lane, e o membro do conselho executivo, Benoit Coeure, falam no Luxemburgo. São as primeiras declarações após as medidas anunciadas pelo BCE na última quinta-feira.

Os intervenientes do mercado vão estar especialmente atentos ao discurso do governador do Banco de França depois de Villeroy de Galhau ter surpreendido ao votar contra o "quantitative easing" do BCE. A autoridade monetária liderada por Mario Draghi anunciou, na semana passada, que vai avançar com novos estímulos à economia da Zona Euro.





Fed inicia reunião de política monetária

Tem hoje início, em Washington, a reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana. Os responsáveis da Fed deverão debater um novo corte dos juros diretores, de modo a revitalizarem a economia dos EUA.