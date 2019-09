5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Hoje há bruxaria quádrupla nos mercados

Hoje é dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados de ambos os lados do Atlântico. E quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa. O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" será um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais activo e poderoso.

Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente. O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de março, junho, setembro e dezembro.





Dívida de Espanha avaliada

Duas agências de "rating" têm agendada para esta sexta-feira uma possível revisão da notação financeira atribuída à dívida espanhola. A Standard & Poor’s e a DBRS podem, assim, pronunciar-se sobre o perfil de risco das obrigações do país vizinho, bem como comentar o impacto dos estímulos do BCE para o país.

Também hoje, a S&P poderá ter uma palavra a dizer sobre a classificação da dívida da Bélgica e a Fitch poderá debruçar-se sobre o rating e outlook da Dinamarca.