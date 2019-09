5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As ações da Cofina e da Media Capital regressam hoje à negociação e os investidores aguardam com expectativa a decisão do Supremo britânico sobre o encerramento do Parlamento e os dados económicos na Zona Euro.

Cofina reage a acordo para comprar a Media Capital

Depois de vários dias com as ações suspensas, a Cofina regressa esta segunda-feira À negociação na bolsa de Lisboa. Os títulos vão reagir ao acordo da empresa de media (que controla o Negócios) para comprar a posição de controlo na Media Capital, num negócio de 255 milhões de euros. A operação implica o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital, a 2,3336 euros, o que se situa abaixo da última cotação da empresa que controla a TVI (2,48 euros).



INE confirma défice de 2018 e divulga saldo do primeiro semestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica a segunda notificação do Procedimento dos Défices Excessivos, onde deverá confirmar a primeira estimativa. Em março, o INE revelou que Portugal fechou 2018 com um défice de 0,5% do PIB, valor melhor do que a meta de 0,7% definida pelo Governo. Ainda esta segunda-feira, o INE divulgará também o saldo orçamental do primeiro semestre deste ano, que os economistas antecipam que poderá ser positivo. No primeiro trimestre, o saldo das Administrações Públicas, em contabilidade nacional, que é a que interessa a Bruxelas, foi positivo em cerca de 178,5 milhões de euros, o equivalente a um excedente de 0,4% do PIB.