5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Ibersol reage às contas dos primeiros nove meses

A Ibersol vai estar a reagir na sessão desta quinta-feira aos resultados entre janeiro e setembro, reportados ontem depois do fecho da bolsa nacional.

A dona de marcas como a Burger King e a Pizza Hut encerrou os primeiros nove meses do ano com lucros de 17,5 milhões de euros, uma queda de 26,7% em termos homólogos. Os proveitos operacionais, contudo, subiram cerca de 6%, para 363 milhões.





Previsões da OCDE e confiança dos consumidores na Zona Euro

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publica o relatório com o "outlook" económico mundial.