5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira, a Benfica SAD deverá reagir ao facto de a sua administração ter considerado justo o preço da contrapartida na OPA lançada pela Sport Lisboa e Benfica SGPS. Já a Navigator deverá continuar a reagir em alta às notícias dos últimos dias, que agradaram aos investidores. Ainda por cá, a Vista Alegre estará a refletir na negociação as contas dos primeiros nove meses do ano.

Benfica SAD considera OPA "justa" e insiste que ações vão continuar em bolsa

A administração da Benfica SAD considerou na segunda-feira que a OPA parcial lançada pela Sport Lisboa e Benfica SGPS "é oportuna" e "a contrapartida é justificada", recomendando aos acionistas que aceitem a proposta. Além disso, a SAD reiterou que as ações continuarão cotadas em bolsa.

O comunicado na CMVM foi divulgado já depois do encerramento da praça lisboeta, pelo que as ações deverão estar a refletir esta notícia na sessão de hoje.





Vista Alegre reage às contas

As vendas da Vista Alegre aumentaram 32% entre os meses de janeiro e setembro deste ano, face ao mesmo período de 2018, fixando-se nos 84,2 milhões de euros, anunciou ontem, depois do fecho da bolsa nacional, a empresa do grupo Visabeira.