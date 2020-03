Esta terça-feira os mercados das Filipinas já não negociaram, uma decisão anunciada horas antes pelo governo do país. E podem suceder-se decisões similares noutros países, incluindo nos EUA. Hoje é dia também de a Fed anunciar o que saiu da sua reunião de política monetária de dois dias. Há ainda primárias nalguns estados norte-americanos. Por cá, os CTT reagem às contas de 2019, apresentadas ontem já depois do fecho da bolsa nacional.

Mais notícias da Fed?

A Reserva Federal norte-americana, Fed, antecipou a reunião desta semana, para segunda e terça-feira. Isto depois de no domingo ter decidido novo corte de juros surpresa, em 100 pontos base, para um intervalo entre 0% e 0,25%, quando já tinha cortado em 50 pontos no passado dia 3 de março.

Hoje os olhares estarão centrados no banco central dos EUA, à espera de novas decisões ou pistas sobre o rumo a tomar.





Filipinas encerram mercados