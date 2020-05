Esta segunda-feira ficamos a conhecer os resultados do BPI no primeiro trimestre. Será também dia de Marcelo Rebelo de Sousa ouvir os dirigentes dos grupos de media e tem início a conferência internacional de doadores para acelerar o desenvolvimento de uma vacina para a covid-19.

As contas do BPI a abrirem a semana

Hoje serão reportados os resultados do primeiro trimestre do BPI, banco liderado por Pablo Forero e que é detido integralmente pelos espanhóis do CaixaBank.

Na quarta-feira será a vez de os CTT e Nos divulgarem os seus números trimestrais e no dia seguinte ficaremos a conhecer as contas da EDP.





Bolsas europeias: a entrada em maio

Uma vez que na sexta-feira, 1 de maio, não houve negociação bolsista na Europa, esta segunda-feira marca o regresso à negociação no Velho Continente – que vão estrear o mês de maio.