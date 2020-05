Esta terça-feira as atenções dos investidores continuarão focadas no reavivar de tensões entre Washington e Pequim. No radar estará também a balança comercial dos EUA e os pedidos de subsídio por parte das fabricantes automóveis alemãs ao governo.

Tensões EUA-China continuam a centrar atenções

O renovar das fricções comerciais entre Washington e Pequim abalou as bolsas neste arranque de semana, com os investidores a procurarem refúgio em ativos considerados mais seguros. Os mercados acionistas norte-americanos ainda conseguiram recuperar na parte final da sessão e encerrar em alta, mas as praças do Velho Continente derraparam.





Como está a covid-19 a afetar as empresas