Esta terça-feira as atenções dos investidores estarão sobretudo voltadas para os resultados do BCP no primeiro trimestre. Também é dia de as ações da Galp entrarem em ex-dividendo.

BCP apresenta contas

O banco liderado por Miguel Maya apresenta os resultados líquidos do primeiro trimestre após o fecho da bolsa nacional.

De acordo com as previsões do CaixaBank/BPI, os lucros do banco deverão ter afundado 85%, para os 23 milhões de euros entre janeiro e março deste ano. Só na operação em Portugal, esse declínio deverá ser de 91% para os 9 milhões de euros. Contudo, excluindo o elevado nível de provisões, o lucro geral do banco seria de 103 milhões de euros, 20 milhões abaixo dos 123 milhões registados no mesmo período do ano passado.





Galp Energia desconta dividendo

A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva começará a distribuir o dividendo a 21 de maio, pelo que as ações passam a negociar esta terça-feira sem direito à remuneração. Ou seja, entram em ex-dividendo.