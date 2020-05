Nos convoca AG e mantém dividendo nos 27,8 cêntimos

A Nos anunciou ontem a convocatória da assembleia geral para 19 de junho, que será realizada por meios telemáticos (não presencial), tendo mantido a proposta de remunerar os acionistas com um dividendo de 27,8 cêntimos, tal como tinha sido anunciado quando apresentou os resultados de 2019.

No segundo ponto da ordem de trabalhos os acionistas vão deliberar sobre o pagamento de 143,2 milhões de euros em dividendos ordinários, o que representa 0,278 euros por ação.





Norges Bank reforça nos CTT para mais de 5%

O banco central da Noruega aumentou a sua participação nos CTT, de 4,70% para 5,06%, numa operação realizada a 22 de maio, anunciou ontem a empresa de correios já depois do fecho da sessão bolsista. Volta então a ter uma posição acima de 5%, reforçando a posição de quarto maior acionista na empresa liderada por João Beto.