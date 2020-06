Mota-Engil ganha obra de 115 milhões em Angola

A Mota-Engil anunciou ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, que assinou um novo contrato para a construção de infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água em Angola.

O contrato tem o valor global de 290 milhões de euros, sendo que à Mota-Engil Angola cabe um total de 115 milhões de euros, referiu a empresa em comunicado à CMVM, dando conta que atuará em parceria com a Soares da Costa e a Suez.





Comgest reentra na Jerónimo Martins com posição superior a 2%

A gestora de ativos francesa Comgest Global Investor SAS reentrou no capital da Jerónimo Martins com a aquisição de 2,06% dos direitos de voto da retalhista dona do Pingo Doce. A Comgest já tinha detido uma posição na JM, em janeiro deste ano, mas entretanto tinha-a vendido.