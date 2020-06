Os líderes europeus realizam uma reunião por videoconferência para discutir o fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros proposto pela Comissão Europeia para ajudar a região a recuperar da crise da covid-19.

O fundo recolhe o apoio do eixo franco-alemão, mas deverá ter a oposição de alguns países. Os chamados países "frugais" opõem-se a este tipo de ajuda aos países mais afetados da crise.





A Galp Energia iniciou um programa de rescisões e pré-reformas que vai abranger cerca de 200 trabalhadores, o que corresponde a cerca de 3% do pessoal do grupo, confirmou ontem a petrolífera.





Depois de os representantes dos trabalhadores terem denunciado a existência de um plano social, fonte oficial da Galp confirmou à agência Lusa que serão abrangidas pelo plano de redução cerca de 200 pessoas, o que corresponde a cerca de 3% dos trabalhadores do Grupo, nos vários países onde a Galp tem atividade, "sendo a grande maioria através de pré-reformas".





A Corticeira Amorim anunciou esta quinta-feira ter adquirido 30% da sueca Elfverson através da sua participada Amorim Bartop – Investimentos e Participações, que integra a unidade de negócio das rolhas. Nos termos do acordo celebrado em janeiro de 2018, em que tinha sido adquirido 70% do capital da Elfverson, a sueca Vatterledens Invest AB acionou a sua opção de venda dos restantes 30% que ainda possuía, por 1,92 milhões de euros, refere o documento.

A unidade de rolhas da Corticeira, que desenvolve e produz rolhas capsuladas para o segmento de bebidas espirituosas, conta assim com um novo reforço – a que se junta a aquisição de outras concorrentes internacionais deste setor nos últimos três anos, como as francesas Bourrassé e Sodiliège.





INE divulga novos indicadores

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o inquérito Rápido e Excecional às Empresas sobre o impacto da covid-19, realizado na primeira quinzena de junho.

O INE apresenta ainda, relativamente a maio, as previsões agrícolas, os índices de preços na produção industrial e a Síntese Económica de Conjuntura.





Plataformas de petróleo e gás em números

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Este é um indicador seguido com atenção pelos investidores no mercado petrolífero, especialmente do outro lado do Atlântico.