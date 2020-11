A empresa liderada por Pedro Teixeira Duarte passou de lucros a prejuízos entre janeiro e setembro. A Teixeira Duarte reportou um resultado líquido negativo de 3,14 milhões de euros, contra lucros de 20,05 milhões de euros no período homólogo de 2019. Já os proveitos operacionais recuaram 29,2% no mesmo período, para 540,2 milhões de euros, "em resultado da retração da economia, afetada pela situação de pandemia covid-19, bem como pela desvalorização do kwanza angolano e do real brasileiro", anunciou o grupo na sexta-feira já depois do fecho da bolsa.