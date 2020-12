A Ramada Investimentos foi a empresa escolhida para ocupar o lugar deixado vago pela Sonae Capital no índice PSI-20. Com a entrada da empresa, o índice de referência nacional volta a ter 18 empresas, depois de ter ficado com apenas 17 componentes, na sequência da saída da Sonae Capital. De acordo com a revisão trimestral da composição do índice PSI-20, a Ramada Investimentos junta-se à primeira liga da bolsa no dia 21 de dezembro. A Ramada regressa assim ao índice de referência, depois de ter cedido o seu lugar à Novabase no passado mês de março. Em destaque esteve também ontem o anúncio da Blackrock de que aumentou a sua participação na estrutura acionista da EDP e que detém agora 5,06% da elétrica portuguesa. Esta operação fez com que o fundo de investimento norte-americano regressasse acima do patamar de 5% de participação na EDP, depois de ter reduzido a sua posição em março deste ano, altura em que ficou com 4,51%. Além disso, o Governo espanhol aprovou esta quarta-feira o investimento da EDP na aquisição das subsidiárias da espanhola Viesgo – Fresco International, Viesgo Producción, Viesgo Renovables e Viesgo Europa – no âmbito do acordo alcançado pela elétrica portuguesa com o fundo australiano Macquarie em julho último.