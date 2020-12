Governo espanhol aprova compra da Viesgo pela EDP

O Governo espanhol aprovou esta quarta-feira o investimento da EDP na aquisição das subsidiárias da espanhola Viesgo - Fresco International, Viesgo Producción, Viesgo Renovables e Viesgo Europa - no âmbito do acordo alcançado pela elétrica portuguesa com o fundo australiano Macquarie em julho último.O acordo anunciado em julho estima a operação em dois mil milhões de euros e levou a EDP a realizar um aumento de capital de mil milhões.

A autorização hoje concedida por Madrid tornou-se necessária após o Governo liderado por Pedro Sánchez ter alterado, a 17 de novembro, as regras para o investimento estrangeiro, condicionando a compra de ativos em empresas espanholas de setores estratégicos por empresas a uma autorização do Executivo, para evitar que estas sejam adquiridas aproveitando a queda na sua cotação devido à pandemia.