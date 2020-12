O Instituto Nacional de Estatística publica hoje, pelas 11h00, o relatório final da inflação de novembro. No final do mês passado o INE tinha revelado a estimativa rápida, revelando que a taxa de inflação em Portugal passou de -0,1% em outubro para -0,2% em novembro, mostrando que a descida dos preços no consumidor agravou-se ainda mais, prolongando uma tendência motivada pela crise da covid-19. Também hoje o INE revela as Obras Licenciadas e Concluídas do terceiro trimestre.