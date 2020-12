A EDP e a EDP Renováveis renovaram máximos históricos na sessão de quinta-feira, com o valor de mercado de ambas nos 36,9 mil milhões de euros, o que representa 56% das 17 cotadas representadas no índice PSI-20. A EDP ganhou 1,05% para os 4,896 euros por ação, no dia em que concluiu o negócio anunciado há um ano por António Mexia, com a venda de seis barragens no Douro por 2,2 mil milhões de euros ao consórcio liderado pela francesa Engie. A empresa agora liderada por Miguel Stilwell de Andrade vale 19,7 mil milhões de euros. Já a EDP Renováveis valorizou 2,88% para os 20,35 euros, e passou a valer mais do que a Galp e a Jerónimo Martins juntas, com o seu valor de mercado a subir para os 17,5 mil milhões de euros.