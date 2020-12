O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) comunicou à EDP que detém 2,0113% do capital social e dos direitos de voto da elétrica nacional. O patamar de 2% foi ultrapassado no dia 11 de dezembro de 2020, de acordo com a informação divulgada ontem na CMVM já depois do fecho da bolsa nacional. O CPP Investment Board, um dos maiores fundos de pensões do mundo, ficou assim com uma participação qualificada na empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.