A China Three Gorges (CTG) alienou 100 milhões de ações da EDP, representativas de cerca de 2,52% do capital da elétrica nacional, numa operação destinada a investidores institucionais, tendo encaixado aproximadamente 534 milhões de euros com a venda a um preço unitário que ascendeu a 5,34 euros. Segundo o comunicado da elétrica divulgado ontem à noite junto da CMVM, a liquidação da colocação ocorre a 19 de janeiro. "Após a liquidação da colocação, a CTG passará a deter 754.740.000 ações da EDP, sujeitas a um lock-up de 120 dias, sujeito a certas exceções", refere o documento. Ou seja, a CTG ficará confinada a um período de 120 dias em que não poderá vender qualquer ação da elétrica. Com a venda deste lote de ações, a CTG reduz a posição no capital da EDP para 19%, mas continua de longe a ser o maior acionista da EDP. A Oppidum Capital (7,20%) e a BlackRock (5,06%) seguem-se na lista.