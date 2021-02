Está agendada para hoje, por parte de várias fabricantes automóveis, como a General Motors e Fiat Chrysler (a Ford é na quarta-feira), a divulgação dos dados relativos às vendas de janeiro nos Estados Unidos. Estima-se que as vendas automóveis tenham caído 8,2% no mês passado nos EUA, em comparação com janeiro de 2020. Ao passo que as vendas no retalho estão a retomar, as vendas a empresas de aluguer de carros continuam em baixa.