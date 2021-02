O Instituto Nacional de Estatística vai divulgar os dados do quarto trimestre de 2020 relativos aos módulos ad hoc do inquérito ao emprego - trabalho a partir de casa, bem como a remuneração bruta mensal por trabalhador (no âmbito das estatísticas do emprego) no mesmo período. O INE apresenta também o índice do volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços referente a dezembro. Já os Estados Unidos reportam a evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 6 de fevereiro. O consenso de mercado estima que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 757.000 – a acontecer, será uma diminuição face aos 779.000 pedidos da semana precedente.