Hoje a associação comercial norte-americana American Petroleum Institute (API) vai revelar os dados dos stocks de crude no país na semana passada. Por outro lado, arranca a Semana Internacional do Petróleo, sob o tema "Da crise à oportunidade das baixas emissões de carbono – uma década de fornecimento na indústria do petróleo e do gás". O evento, que este ano se realiza virtualmente, decorre até ao dia 25.