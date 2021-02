Os investidores estarão atentos às declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que irá discursar hoje perante o comité dos serviços financeiros da Câmara dos Representantes. As afirmações feitas ontem aos membros do comité da banca do Senado animaram os investidores, já que Powell disse que as perspetivas para a economia norte-americana são agora mais favoráveis e que no final deste ano as melhorias já deverão ser mais visíveis.